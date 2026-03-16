Очистные сооружения в Безымянном переулке в Серпухове реконструируют в 2027 году
Реконструкция очистных сооружений, расположенных в Безымянном переулке в Серпухове, перешла в активную стадию. Работы завершили на четверть.
На площадке ежедневно трудятся 79 рабочих, которые используют восемь специализированных машин.
Новый комплекс сможет очищать до 60 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит около 130 тысячам жителей ощутить изменения к лучшему. Полностью завершить работы планируется в следующем году.
Основные корпуса будущего комплекса уже практически возведены. Строительство здания лаборатории вышло на финишную прямую и выполнено на 99,5%. На воздуходувной и иловой станции строители приступили к отделочным работам: помещения готовы на 92%, а архитектурные решения — на 96,5%.
Близки к завершению проходная и административно-бытовой корпус, где ремонт выполнили на 96 и 91% соответственно.
В здании, предназначенном для доочистки и ультрафиолетового обеззараживания воды, строители завершают устройство фундаментов.
В этом году на обновление коммунальной инфраструктуры направим 12 миллиардов рублей — проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты.
Кирилл Григорьев
министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Уже сейчас на готовых объектах количество жалоб жителей на воду снизилось или полностью отсутствует.
Параллельно с возведением наземных конструкций специалисты активно прокладывают инженерные коммуникации. Наружные сети водоотведения готовы почти на 60%. Сети К1.5 выполнили на 93%, а сети К1 — на 72%. Одновременно продолжается монтаж кольцевого водопровода.
Старые конструкции на площадке демонтировали почти на 42%.