Очистные сооружения в Безымянном переулке в Серпухове реконструируют в 2027 году

Реконструкция очистных сооружений, расположенных в Безымянном переулке в Серпухове, перешла в активную стадию. Работы завершили на четверть.

На площадке ежедневно трудятся 79 рабочих, которые используют восемь специализированных машин.

Новый комплекс сможет очищать до 60 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит около 130 тысячам жителей ощутить изменения к лучшему. Полностью завершить работы планируется в следующем году.

Основные корпуса будущего комплекса уже практически возведены. Строительство здания лаборатории вышло на финишную прямую и выполнено на 99,5%. На воздуходувной и иловой станции строители приступили к отделочным работам: помещения готовы на 92%, а архитектурные решения — на 96,5%.

Близки к завершению проходная и административно-бытовой корпус, где ремонт выполнили на 96 и 91% соответственно.

В здании, предназначенном для доочистки и ультрафиолетового обеззараживания воды, строители завершают устройство фундаментов.