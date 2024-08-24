Очистные сооружения в Апрелевке и Наро-Фоминске реконструируют в 2025 году

Экологический форум «Экономика замкнутого цикла» прошел в Хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Заместитель главы администрации рассказал, что по очистным сооружениям в Апрелевке и Наро-Фоминске получены положительные заключения.

Реконструкция очистных сооружений запланирована по государственной программе на 2026–2027 годы. Однако муниципалитет добивается того, чтобы сроки сдвинули на 2025 год.

«Положительные решения есть по всем очистным, разработана проектная документация. По апрелевским очистным заключен контракт на проведением строительно-монтажных работ. Сейчас организация находится в процессе корректировки. Идет импортозамещение оборудования. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к строительно-монтажным работам на апрелевских очистных», — сказал главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.