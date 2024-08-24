Очистные сооружения в Апрелевке и Наро-Фоминске реконструируют в 2025 году
Экологический форум «Экономика замкнутого цикла» прошел в Хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Заместитель главы администрации рассказал, что по очистным сооружениям в Апрелевке и Наро-Фоминске получены положительные заключения.
Реконструкция очистных сооружений запланирована по государственной программе на 2026–2027 годы. Однако муниципалитет добивается того, чтобы сроки сдвинули на 2025 год.
«Положительные решения есть по всем очистным, разработана проектная документация. По апрелевским очистным заключен контракт на проведением строительно-монтажных работ. Сейчас организация находится в процессе корректировки. Идет импортозамещение оборудования. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к строительно-монтажным работам на апрелевских очистных», — сказал главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.
Специалисты администрации провели выездную встречи с жителями Наро-Фоминска. Участники семинара также узнали о раздельном сборе отходов в Подмосковье.
Помимо этого, специалисты областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства рассказали о проекте «Мегабак».
«Эта программа развивается с 2019 года. Более 60 площадок установлено по Московской области. Сейчас работаем над тем, чтобы в Наро-Фоминске появился такой „Мегабак“ и вошел в 30 лучших площадок», — поделилась председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
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