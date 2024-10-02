Очистные сооружения реконструируют в деревне Зарудня до конца года
Модернизация канализационных очистных сооружений продолжается в деревне Зарудня. Работы провели уже на 85%.
Сооружения в деревне Зарудня обслуживают более 1500 жителей. Строители провели гидроизоляцию, усилили грунты, установили оборудование.
Сейчас рабочие занимаются отделкой. Готовность объекта превысила 85%.
«Здесь будет установлена биологическая система очистки, воздуходувы, система механической обработки», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации округа Артем Дорожкин.
Отметим, что реконструкция идет благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
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