Очистные сооружения проверили в Лосино-Петровском

Министр ЖКХ Подмосковья посетил очистные сооружения, водонасосную станцию и заболоченный ручей в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа. Выезд состоялся после открытой трибуны в Мособлдуме, в ней поучаствовал глава муниципалитета Сергей Джеглав.

«Сегодня с коллегами провели комиссионный выезд на два очистных сооружения, находящихся в частной собственности. На одном из них выявлены визуальные технологические недочеты», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

В ходе выезда проверили работу первичных и вторичных отстойников, аэробную очистку и иловые карты. Также участники посетили местную водопроводную станцию. Сейчас на ней планируют установку системы обезжелезивания.

Для того, чтобы подтвердить обнаруженные проблемы на объектах, процесс передали научно-техническому совету. Он вынесет заключение, и при необходимости даст собственникам рекомендации для устранения нарушений.

Следующий контрольный выезд министерства пройдет до 31 мая.