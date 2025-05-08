Очистные сооружения проверили в Лосино-Петровском
Министр ЖКХ Подмосковья посетил очистные сооружения, водонасосную станцию и заболоченный ручей в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа. Выезд состоялся после открытой трибуны в Мособлдуме, в ней поучаствовал глава муниципалитета Сергей Джеглав.
«Сегодня с коллегами провели комиссионный выезд на два очистных сооружения, находящихся в частной собственности. На одном из них выявлены визуальные технологические недочеты», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
В ходе выезда проверили работу первичных и вторичных отстойников, аэробную очистку и иловые карты. Также участники посетили местную водопроводную станцию. Сейчас на ней планируют установку системы обезжелезивания.
Для того, чтобы подтвердить обнаруженные проблемы на объектах, процесс передали научно-техническому совету. Он вынесет заключение, и при необходимости даст собственникам рекомендации для устранения нарушений.
Следующий контрольный выезд министерства пройдет до 31 мая.