Очистные сооружения построят в Сергиевом Посаде летом 2026 года

Строительная готовность новых очистных сооружений в Сергиевом Посаде превысила 53%. Об этом сообщили инспекторы Главгосстройнадзора по результатам проверки.

На возведение объекта направили 4,6 миллиарда рублей. Он будет обслуживать более 90 тысяч жителей округа и соседних территорий. Старые очистные сооружения 1972 и 1986 годов уже не справляются с растущей нагрузкой. Мощность нового объекта составит 40 тысяч кубометров в сутки, а площадь превысит 22 тысячи квадратных метров.

Также на территории комплекса возводят приемную камеру, зону механической очистки, блок биологической очистки, минерализатор, блок вторичного отстаивания, иловую насосную станцию, цеха доочистки и обезвоживания, резервуар дождевых вод и камеру гашения. Для повышения качества очистки применят современные технологии механической и биологической очистки, включая удаление фосфора, доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание.

Строительство планируют завершить летом 2026 года, а до ввода комплекса в эксплуатацию старые очистные сооружения продолжат работу.