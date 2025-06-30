Очистные сооружения построят в поселке Птицеград к октябрю 2026 года

Очистные сооружения продолжают строить в поселке Птицеград в Сергиевом Посаде, а в Пушкино продолжается реконструкция водозаборных узлов. С проверкой объекты посетил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Готовность объекта уже достигла 48%, полностью завершить работы планируют в октябре 2026 года. Специалисты уже смонтировали приемную камеру, цех механической очистки и доочистки, а также водопроводную насосную станцию, аэротенк и водомерную камеру. На объекте трудятся около 200 человек.

Как отметил глава регионального МинЖКХ Кирилл Григорьев, всего с 2026 по 2028 год в Подмосковье модернизируют более 90 очистных сооружений.

«Сейчас с отраслевиками берем на личный контроль ключевые объекты, в том числе проводим выезды на места. В Сергиевом Посаде видим положительную динамику производства работ и высокую мобилизацию подрядчика. Приоритетом, конечно, останется качество всех выполняемых мероприятий на каждом этапе и соответствие проектным решениям», — сказал он.

Кроме того, в Пушкино продолжают реконструировать водозаборные узлы с установкой водоподготовки. Для соблюдения сроков там могут сменить подрядчика.

Под контролем министра также ведут аварийные работы на КНС № 27.