Очистные сооружения построят в поселке Обухово в Богородском округе

В рабочем поселке Обухово Богородского округа продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство канализационных очистных сооружений (КОС). Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2028 года.

Создание современного комплекса КОС — важный этап в развитии коммунальной системы муниципалитета: новые очистные позволят повысить качество водоотведения и снизить нагрузку на окружающую среду.

Сейчас на объекте реализуется первый этап работ. Строители выполняют комплекс подготовительных и земляных мероприятий: устраивают временную внутриплощадочную дорогу; разрабатывают грунт котлована с помощью экскаваторов; устанавливают крепления откосов котлована. Готовят и устраивают песчаное основание, выполняют его трамбование.

На площадке ежедневно задействовано 5 инженерно‑технических работников, 16 рабочих и 5 единиц техники. Все процессы организованы с учетом требований безопасности и проектных нормативов.

«Строительство очистных сооружений — это сложный, многоэтапный процесс, который начинается с тщательной подготовки площадки и заканчивается вводом объекта в эксплуатацию, — отмечают в профильном управлении администрации округа. — Сейчас мы находимся на важном стартовом этапе: качественное выполнение земляных работ и подготовка основания — залог надежности всей будущей конструкции».