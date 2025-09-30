Очистные сооружения построят в Наро-Фоминске

Наро-Фоминск в скором времени станет обладателем современных очистных сооружений, которые позволят улучшить качество водоснабжения в округе. Проект строительства объекта получил одобрение на заседании Научно-технического совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также прошел государственную экспертизу, подтвердив свое соответствие всем необходимым требованиям и нормам безопасности.

В основе проекта лежат методы очистки воды, разработанные с учетом современных экологических стандартов. Система будет включать в себя двухступенчатую механическую фильтрацию, обеспечивающую удаление крупных загрязнений, глубокую биологическую очистку, направленную на устранение органических веществ, и обеззараживание ультрафиолетом.

Многоступенчатый комплекс мер обеспечит подачу жителям округа питьевой воды высокого качества, соответствующей санитарным требованиям. Реализация масштабного проекта запланирована в рамках государственной программы на период с 2025 по 2027 годы. Это позволит провести все необходимые строительные и монтажные работы, а также осуществить пусконаладку оборудования в соответствии с утвержденным графиком.