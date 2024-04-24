Подмосковье 24 апреля 2024, 09:26 Очистные сооружения построили в селе Макарово Завершено строительство канализационных очистных сооружений в Черноголовке / Министерство ЖКХ МО

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Строительство канализационных очистных сооружений завершили в военном городке Ногинск-4 в селе Макарово. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Пусконаладочные работы уже провели, территорию благоустроили и озеленили. Все этапы работ сопровождали специалисты компании «УТНКР».

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Очистные сооружения с автономной работой линий очистки обеспечивают высокую надежность в эксплуатации. Автоматический режим позволяет избежать необходимости постоянного контроля со стороны рабочего персонала.

Новые сооружения способны очищать до 250 кубических метров сточных вод ежедневно, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и благоприятно влияет на здоровье жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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