Очистные сооружения отремонтируют в поселке Горки Ленинские

Модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства продолжается в Ленинском округе. В поселке Горки Ленинские начались строительные работы по реконструкции очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации.

Глава муниципалитета Станислав Каторов, которого сопровождали активисты поселка, побывал на месте реконструкции. Он отметил, что действующие очистные сооружения канализации были введены в эксплуатацию еще в 1983 году и с тех пор не обновлялись. Модернизация объекта проводится для удвоения его мощности в рамках госпрограммы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Сейчас специалисты завершили подготовительные работы. Они установили временные обводные трубопроводы, смонтировали нужные строительные элементы и камеры видеонаблюдения, подготовили иловые карты и биопруды. После этого начнется рытье котлованов для новых очистных сооружений.

«Существенные улучшения предусмотрены во втором этапе модернизации, которая повысит проектную мощность до 6000 кубометров в сутки», — рассказал Станислав Каторов. Окончание строительства запланировано на 2025 год.

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