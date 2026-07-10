Очистные сооружения модернизируют по новым экостандартам в Коломне

После реконструкции комплекс возле поселка Сергиевский будет очищать сточные воды до нормативов, действующих для рыбохозяйственных водоемов первой категории. Строительная готовность объекта уже достигла 67%.

На площадке продолжается масштабная реконструкция очистных сооружений, которая должна завершиться в 2027 году. Проект стоимостью 8,7 миллиарда рублей предусматривает полное обновление технологического оборудования и внедрение современных решений, позволяющих существенно повысить качество очистки сточных вод.

Специалисты модернизируют сооружения биологической очистки, систему механического обезвоживания осадка и оборудование для удаления вредных примесей. Кроме того, комплекс оснастят блоком обеззараживания и современными фильтрами, благодаря которым удастся снизить воздействие на окружающую среду и довести качество очищенной воды до самых строгих нормативов.

После ввода объекта в эксплуатацию изменится технологическая схема очистки. Первичную механическую обработку стоки по-прежнему будут проходить на существующем комплексе, после чего направляться на новые сооружения, где последовательно выполнят биологическую очистку, доочистку и обеззараживание. Такой подход позволит сделать процесс более эффективным и экологически безопасным.

Параллельно в городском округе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. До конца 2026 года планируется завершить реконструкцию канализационной сети на улице Зайцева в Коломне, капитально отремонтировать самотечную канализацию в Озерах и на территории бывшего совхоза «Коломенский», а в 2027 году обновить систему водоснабжения в селе Горы.