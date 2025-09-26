Очистку водоемов завершат в Коломне осенью

В городском округе Коломна завершают очистку водоемов по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Так, водоем близ села Липитино приобрел новый облик.

Еще на одном водоеме в селе Троицкие Озерки работы по очистке находятся в финальной стадии.

Специалисты очищают водную гладь озер от плавающей водной растительности, окашивают камыш, поднимают со дна и отправляют на утилизацию строительный и бытовой мусор, а также удаляют по берегам водоемов аварийно-опасные деревья.

Водные объекты для очистки были выбраны по итогам голосования жителей на портале «Добродел». За водоемы в Липитино и Троицких Озерках отдали свои голоса почти три тысячи коломенцев и озерчан.