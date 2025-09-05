Очистку Пуговичинского пруда начали в Ленинском округе

Работы ведутся в рамках губернаторской программы Московской области «100 прудов и озер». Пуговичинский и Булатниковский пруды включены в нее Министерством экологии и природопользования региона по результатам голосования жителей, проведенного в 2024 году на портале «Добродел».

Пуговичинский пруд расположен недалеко от деревни Сапроново. Привлеченный Министерством экологии и природопользования Подмосковья подрядчик приступил к санитарной очистке водоема. Планируют убрать мусор и плавающие отходы с поверхности пруда, удалить избыточную водную растительность, мешающую нормальной экосистеме и выкосить заросли рогоза и камыша, ограничивающие доступ к воде.

Заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова рассказала, что также будут удалены аварийные деревья, представляющие опасность для отдыхающих, и произведен подъем и утилизация строительного мусора и бытовых отходов, загрязняющих берег и дно водоема.

При этом на текущем этапе работ не будет производиться углубление дна, укрепление берегов или благоустройство прилегающей территории.