Очистку прудов в микрорайоне Луговая начали в Лобне

Специалисты приступили к комплексной очистке каскада прудов, расположенного в микрорайоне Луговая. Масштабные мероприятия реализуются в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», направленной на восстановление и сохранение водных ресурсов Подмосковья.

Благоустройство именно этого объекта решили провести, учитывая мнения жителей. На портале «Решаем проблемы вместе» инициативу поддержали более 500 человек. Каскад прудов не соответствовал современным стандартам благоустройства, что снижало его функциональность, безопасность и привлекательность.

Подрядная организация устранит плавающую водную растительность, скосит камыш и рогоз на берегах прудов, соберет и вывезет строительный и бытовой мусор с прилегающей территории, а также удалит из акватории аварийные деревья, которые могут быть опасны для отдыхающих. После завершения работ луговские пруды значительно преобразятся.