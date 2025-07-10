Очистку пруда в деревне Широбоково начали в Зарайске

Расположенный вблизи населенного пункта красивый и живописный водоем является любимым местом отдыха не только местных жителей, но и гостей округа. Благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Сто прудов и озер» скоро эта территория станет еще более привлекательной.
Работы на территории площадью 51 гектар уже начались, и специализированная техника активно расчищает пруд от зарослей ряски и камыша. Береговую линию освобождают от накопившегося мусора. Все это позволит улучшить экологическую обстановку и создать комфортные условия для отдыха.
Пруд в деревне Широбоково включен в губернаторскую программу благодаря активному участию местных жителей в голосовании на портале «Добродел». Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко отметил, что за этот водоем было отдано 1959 голосов, что стало решающим факторов в определении победителя.
Крупнейшую молочную ферму Европы построят в Сергиевом Посаде
Глава Павловского Посада проверил капремонт детского сада «Малютка»
Белгородца приговорили к 17 годам за госизмену
Российские дипломаты разберутся с задержанием баскетболиста Касаткина
Мебельный цех загорелся на территории колонии «Белый лебедь»
Новорожденного с геморрагической болезнью спасли в медцентре Рошаля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте