Очистку озера Круглое завершили в Дмитровском округе

В Дмитровском округе завершили очистку озера Круглое. Работы провели благодаря голосованию жителей на портале «Добродел» по отбору водных объектов для включения в программу «100 прудов и озер».

Очистили 104 гектара водной поверхности от растительности, убрали и вывезли сухие и аварийные деревья с берега, бытовой мусор, провели окос травы. Глава округа Михаил Шувалов проверил качество работ и пообщался с местными жителями — они отметили, что озеро почищено качественно.

Староста деревни Рыбаки Валентина Шаулене попросила обустроить на берегу доступную и бесплатную зону отдыха. Михаил Шувалов пояснил, что это частная территория, однако администрация проработает возможность создания зоны отдыха. Будут браться пробы воды для проверки соответствия для купания и возможного открытия официального места для купания в летний период.

Во время обхода берега отметили, что многие владельцы участков, прилегающих к воде, не следят за ними: не проводят окос травы, разрастается борщевик Сосновского, возведены незаконные мостки. Владельцев таких участков будут штрафовать.

В округе продолжается реализация муниципальной программы по очистке водоемов. В этом году очистку пройдут 16 прудов, работы уже проведены на шести.

«Экологическая повестка остается одним из главных приоритетов администрации Дмитровского округа: комплексный подход, системность и учет мнения жителей позволяют добиваться устойчивых результатов и последовательно улучшать качество окружающей среды», — отметил Михаил Шувалов.