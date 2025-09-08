Очистку и благоустройство прудов проверили в Можайском округе

Мониторинг работ по очистке водоемов на территории муниципалитета провели заместитель главы округа Ольга Спиридонова и заведующая Борисовским территориальным отделом Алевтина Муратова. При проверке особое внимание уделили отдаленным, но популярным у жителей прудам.

В деревне Сивково специалисты провели работы по замене металлических перегородок с целью сохранения уровня воды. Ожидается, что в скором времени он поднимется до нужной высоты. На местном пруду традиционно обустраивают купель для празднования Крещения Господня, поэтому он имеет особое значение.

Пруд в деревне Цыплино является одним из любимых мест отдыха жителей, которые прогуливаются по берегам и ловят рыбу. Чтобы сохранить красоту и безопасность водоема, были выполнены работы по укреплению гидротехнического сооружения: прочистили трубу для предотвращения подмывания грунта. Эти меры обеспечат стабильность уровня воды и долговечность самого пруда.

Ольга Спиридонова подчеркнула, что благоустройство прудов — важная часть программы по созданию комфортной среды для жизни жителей Можайского округа. Работы по приведению в порядок водоемов будут продолжены.