Очистку 8 противопожарных водоемов завершили в Можайском округе

В Можайском округе продолжают приводить в порядок противопожарные пруды. В момент очистки специалисты подрядной организации выполняют целый комплекс работ.

Помимо очистки в акватории, ведется расчистка и благоустройство прилегающей территории. Такие мероприятия важны для обеспечения свободного и удобного подъезда техники пожарных в случае необходимости.

В настоящий момент полностью завершена очистка восьми водоемов. На завершающей стадии работы в деревне Клементьево и поселке Верхний МИЗ. В планах — приведение в порядок еще трех объектов — в деревнях Захарьино, Коровино и поселке Бородино.