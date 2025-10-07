Очистку 8 противопожарных водоемов завершили в Можайском округе
В Можайском округе продолжают приводить в порядок противопожарные пруды. В момент очистки специалисты подрядной организации выполняют целый комплекс работ.
Помимо очистки в акватории, ведется расчистка и благоустройство прилегающей территории. Такие мероприятия важны для обеспечения свободного и удобного подъезда техники пожарных в случае необходимости.
В настоящий момент полностью завершена очистка восьми водоемов. На завершающей стадии работы в деревне Клементьево и поселке Верхний МИЗ. В планах — приведение в порядок еще трех объектов — в деревнях Захарьино, Коровино и поселке Бородино.
"Спасибо нашим специалистам за слаженную работу. Приведение в порядок противопожарных прудов — это реальный вклад в безопасность наших жителей. Мы с коллегами контролируем ход работ лично и держим на контроле завершение объектов в Клементьево и Верхнем МИЗе", — сообщила заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова.