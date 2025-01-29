Очистку 10 водоемов выполнят в Дмитровском округе в 2025 году

Реализация государственной программы «100 прудов и озер» продолжается в муниципалитете. В ее рамках в текущем году приведут в порядок водохранилище в селе Синьково.

Объект площадью более 168 тысяч квадратных метров вошел в перечень прудов, победивших по результатам голосования на портале «Добродел». Будет выполнена санитарная очистка Синьковского водохранилища.

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» запланирована очистка механизированным способом с использованием плавающих экскаваторов еще девяти прудов: в деревнях Мисиново, Настасьино, Ивашево, Ревякино, Голиково, Ассаурово и Малая Черная, а также в селах Жестылево и Белый Раст. Общая площадь водоемов составит 18 850 квадратных метров.

Специалисты также выполнят работы по санитарной очистке прудов и участков рек от мусора и заторов растительности на общей площади около 2 гектаров.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что экология родного края — это ответственность перед будущими поколениями. «Мы должны беречь и защищать

природу, которая нас окружает», — сказал руководитель муниципалитета.