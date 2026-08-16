Очистка пожарного водоема прошла в Химках

В Химках продолжается санитарная очистка пожарных водоемов — в настоящее время работы ведутся в микрорайоне Фирсановка на улице Кирова, вблизи дома № 47, а также параллельно в микрорайоне Сходня на улице Прудной, рядом с домом № 15. Специалисты убирают с водной поверхности мусор, тину и ряску, после чего приступят к удалению ила со дна.

Всего в 2026 году запланировано привести в порядок 23 пожарных водоема в микрорайонах Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево. Завершить весь комплекс работ намерены до конца октября текущего года.

Пожарный водоем — это не просто пруд. Он должен быть оборудован специальным пирсом, указателем, разворотной площадкой для техники и асфальтированным подъездом. Важно укрепить береговую линию и обеспечить глубину в зоне забора воды не менее 2 метров. Расчетный объем воды должен покрывать расход не менее 5 литров в секунду в течение как минимум 3 часов — этого запаса достаточно для оперативной работы пожарных расчетов.

Поддержание водоемов в надлежащем состоянии является важным условием обеспечения безопасности жителей округа. После завершения работ состояние объектов будет контролироваться на регулярной основе: летом — следить за уровнем воды, зимой — за обустройством прорубей, в том числе при участии МБУ «ХимСпас».