Очистка береговой линии озер началась в Шатуре

Сотрудники службы дорожного хозяйства и благоустройства приступили к очистке береговой линии водоемов, на которых расположены пляжи. Работы начались на озере Юбилейное.

Для очистки береговой линии используют многофункциональный самоходный земснаряд. Такая техника позволяет выполнять работы не только с берега, но и на воде. После ликвидации поросли вход в воду станет удобнее и безопаснее.

«Чистим берег от камыша и дно от растительности на официальных пляжах, чтобы отдыхающим было удобнее и приятнее проводить время у воды», — сказал директор службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.

На этой неделе также начнут очищать от камышей берег реки Воймеги в парке «Крестов Брод» в Рошале. А затем специалисты приступят к работам в Шатуре, где приведут в порядок береговую линию пруда на Академической и на городском пляже озера Святое.