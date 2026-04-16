Очередные матчи Юношеской футбольной лиги пройдут в Химках

Состязания состоятся 18 апреля на поле спортивного комплекса «Новые Химки». Химкинская спортивная школа олимпийского резерва встретится с футболистами команды «Факел» из Воронежа.

Соревнование проведут в рамках первенства лучших футбольных школ Центрального федерального округа, которое проводится под эгидой Российского футбольного союза. Юные спортсмены поборются за очки и покажут свое мастерство на поле.

Начало матчей запланировано на 11:30 и 14:00. Игры пройдут по адресу: улица Машинцева, дом № 2.

Старт сезона для жителей муниципалитета получился очень ярким: в первом матче Юношеской футбольной лиги «Центр» команда уверенно обыграла воспитанников спортивной школы имени Ярцева из Костромы со счетом 2:0. Болельщики надеются, что и в предстоящей встрече с воронежским «Факелом» футболисты округа покажут достойную игру и порадуют зрителей результативными действиями.