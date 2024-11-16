Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Серпухова в зону СВО

Встреча с военнослужащим прошла в Центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове. Здесь регулярно проводят подобные приемы и принимают от жителей гуманитарную помощь бойцам. Недавно собрали очередную партию, которую вскоре отправят на передовую.

В Центре прошла встреча с родителями и младшим братом одного из защитников, находящегося на передовой. К мероприятию присоединились действующий военнослужащий, работники профсоюза, представители движения «Активное долголетие», сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский».

Участникам приема сообщили, что был собран гуманитарный груз, в который вошли маскировочные сети, медикаменты, оборудование, инструменты и сухой паек — все, что необходимо участникам специальной военной операции.