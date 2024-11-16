Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Серпухова в зону СВО

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Встреча с военнослужащим прошла в Центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове. Здесь регулярно проводят подобные приемы и принимают от жителей гуманитарную помощь бойцам. Недавно собрали очередную партию, которую вскоре отправят на передовую.

В Центре прошла встреча с родителями и младшим братом одного из защитников, находящегося на передовой. К мероприятию присоединились действующий военнослужащий, работники профсоюза, представители движения «Активное долголетие», сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский».

Участникам приема сообщили, что был собран гуманитарный груз, в который вошли маскировочные сети, медикаменты, оборудование, инструменты и сухой паек — все, что необходимо участникам специальной военной операции.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Центр поддержки стал опорой для бойцов и их семей. В его стенах регулярно проводят встречи с защитниками, собирают помощь, оказывают юридические и психологические консультации нуждающимся.

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