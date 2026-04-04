Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Химок

В состав конвоя вошли медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены, одежда, инструменты, продукты питания и предметы первой необходимости. В акции участвовали Московский областной молодежный парламент, член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Максим Кураков и молодые активисты из Химок. Также к ним присоединились представители «Молодой Гвардии Подмосковья» из разных округов области и их коллеги из Белгородской области.

Участник местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что медикаменты, оборудование и средства гигиены — именно то, что нужно бойцам. Ребята на передовой и в приграничных зонах чувствуют эту помощь и знают, что за их спинами стоит надежный тыл. Такая поддержка спасает жизни и приближает общую победу.

В муниципалитете регулярно проводится сбор гуманитарной помощи. За время акции жители города направили в зону боевых действий более 600 тонн грузов.