Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Лобни в зону СВО

«Жители города, в том числе и депутаты, не стоят в стороне и активно принимают участие в поддержке и самих бойцов, и членов их семей. Очень хорошо, что глава города организовала такую традиционную акцию „Доброе дело“. Самое главное — передать свое тепло и надежду до наших ребят», — сказал муниципальный депутат Александр Кузьмиченко.

Бойцам СВО передадут стройматериалы, инструменты, одежду, лекарства, продукты питания, письма с добрыми пожеланиями, пряники ручной работы и освященные пасхальные куличи. Волонтеры также отвезут подарки детям. Для руководителя Центра поддержки участников СВО Дарьи Косых это будет уже пятая командировка.

«Встречают с теплом, с невероятным чувством заботы. Они всегда о нас заботятся, очень сильно переживают, потому что дорога бывает тяжелая, бывают очень сложные моменты. В тот раз мы сильно перегрузили машину — получилось тонны три с чем-то. Нам даже на пунктах делали замечания, но, когда видели бумажечку, что мы волонтеры, отпускали», — уточнила руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Дарья Косых.

Волонтеры снова отправятся в большой и опасный путь, чтобы передать посылки и поддержать боевой дух тех, кто рискует жизнью, защищая интересы и безопасность страны.