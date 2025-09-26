Очередную «Народную тропу» заасфальтируют во Фрязине

В округе власти оперативно отреагировали на просьбу жителей и приняли решение о благоустройстве пешеходной дорожки, расположенной рядом с домом № 16 на улице Полевой. Информация о проблеме была оперативно донесена до администрации округа через социальные сети, где обеспокоенные жители жаловались на неудобства стихийной тропинки, используемой сотнями фрязинцев ежедневно.

Жители отмечали, что интенсивное использование «Народной тропы» требует ее преобразования в полноценный тротуар, который обеспечит удобное передвижение пешеходов. Администрация наукограда незамедлительно отреагировала на обращение граждан, подтвердив, что данный адрес уже включен в план благоустройства территории округа на текущий год. Власти заверили, что все необходимые работы по обустройству «Народной тропы» будут завершены до 2 октября. Планируется, что на месте стихийной тропинки появится заасфальтированный тротуар, отвечающий всем современным требованиям безопасности и комфорта.

Администрация округа призывает жителей активно участвовать в улучшении наукограда и вносить свои предложения по благоустройству территории. Для этого фрязинцы могут записаться на личный прием к главе округа по телефону: 8(496) 255-53-25.