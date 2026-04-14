Очередной весенний забег прошел в Химках

Девятый по счету весенний трейл-кросс «Химкинский лес „Вселенная“» состоялся 13 апреля. Его открыла олимпийская чемпионка Сиднея‑2000, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Ирина Привалова.

Мероприятие провели на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Участникам предложили четыре дистанции на выбор. Самая короткая — километровая трасса для детей с набором высоты, лесными тропинками и равнинными участками. Базовая дистанция в семь с половиной километров — для новичков. Трасса на 13 километров позволила оценить рельеф и насладиться местными красотами, а самые опытные бегуны проверили силы на дистанции в 27 километров.

Маршрут пролегал по холмистой местности со спусками и подъемами. Трассу четко разметили красно-белой лентой и информационными табличками каждые 50–200 метров. Движение организовали против часовой стрелки. На дистанциях 13 и 27 километров работали пункты питания с водой и сухофруктами. Для хронометража использовали специальную систему, а при необходимости — ручной отсчет времени.

Среди приглашенных гостей были заместитель главы округа Владимир Князев, заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и заслуженный работник сферы физической культуры и спорта, депутат Валентин Герасимов.

«Такие массовые забеги — это глоток свежего воздуха для города! Смотрите, сколько людей вышло на старт: и дети, и взрослые, и опытные бегуны. Здорово, что спорт объединяет поколения! Очень важно поддерживать такие инициативы. Кто‑то сегодня впервые пробежал километр, а завтра уже втянется — вот это и есть настоящая преемственность!» — отметил Валентин Герасимов.

Забег прошел в рамках Недели космоса в России. Организаторы подчеркнули, что дата не подбиралась специально, однако связь с государственным праздником создала особую атмосферу спортивного торжества.