Урок первой медпомощи для школьников провели в Истре

Третье занятие провел врач-ординатор отделения анестезиологии и реанимации Истринской больницы Сергей Сныткин. В нем участвовали ученики Новопетровской и Румянцевской школ.

Эти занятия объединяют в себе теорию и практику. Доктор показал, как проводить сердечно-легочную реанимацию, и ребята смогли потренировать новый навык. Также разобрали ряд вопросов. Школьники узнали, какие действия требуются при разных критических состояниях человека, как правильно наложить жгут и повязку при кровотечении, и что такое прием Геймлиха. И все, что активисты могли попробовать сделать, они делали.

Эти знания не только пригодятся им в жизни, но и в состязаниях — впереди у ребят участие в муниципальном этапе соревнований по оказанию первой помощи.

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