Очередной урок бизнеса провели для школьников в торговой палате Дмитрова

Занятия в рамках курса «Предпринимательские классы» возобновились в Дмитровской торгово-промышленной палате. Учеников городских школ познакомили с построением бизнес-модели.

Известный бизнес-тренер Юлия Гусева рассказала учащимся об элементах, из которых складывается ценность продукта или услуги. Ребята узнали, как формировать ценовую политику, чтобы обеспечить прибыльность и конкурентоспособность своего будущего бизнеса.

Участников занятия поприветствовал исполнительный директор ДМТПП Денис Успехов. Он отметил, что в современных экономических условиях очень важно получать знания о тонкостях предпринимательства.

Курс «Предпринимательские классы» является частью масштабного соглашения между ДМТПП и управлением образования округа. Каждый урок приносит школьникам новые знания и практические навыки.

«У нашей молодежи появляется возможность получить ценные знания и умения, которые помогут им в будущем успешно реализовать свои идеи и внести вклад в развитие нашего округа», — подчеркнул глава муниципалитета Иван Курданин.