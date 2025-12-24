Очередной цикл работ по ямочному ремонту завершили в Серпухове

На региональных трассах завершился оперативный цикл работ по ликвидации ям и дефектов асфальтового полотна. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, дорожные службы за прошедшую неделю продемонстрировали высокую оперативность и эффективность, устранив около 200 повреждений асфальта.

Обширные работы по ямочному ремонту охватили как ключевые транспортные артерии, так и дороги местного значения. В частности, внимание было уделено участку Старосимферопольского шоссе. Кроме того, восстановление покрытия коснулось дорог в населенных пунктах Шатово, Новики, Васильевское, Съяново-1, а также вблизи деревни Лукино.

«Ежедневно бригады специалистов устраняли в среднем более 20 дефектов. В Подмосковье такой ремонт дорог ведется непрерывно, фактически в режиме 24/7, в течение всего календарного года, независимо от сезона. Эта стратегия позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и поддерживать дорожное полотно в надлежащем состоянии», — сообщили коммунальщики.

Особое внимание уделяется зимнему периоду, когда дорожное покрытие подвергается наибольшему износу из-за перепадов температур. Для проведения работ в холода применяются специальные, адаптированные составы — литой асфальтобетон и холодные асфальтобетонные смеси.