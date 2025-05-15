Очередной случай незаконного сброса мусора выявили в Воскресенске

Борьба с нарушителями требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления продолжается в Воскресенске. Очередной случай незаконного сброса мусора зафиксировали на контейнерной площадке по Молодежной улице, дом № 17, в городе Белоозерский.

Собственник легкового автомобиля выбросил на площадку строительные отходы вне баков для их накопления. Нарушителю назначили административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. Размер штрафа для физических лиц составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

На сайте Министерства экологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, где каждый житель Подмосковья может выбрать отходоперевозчика и оставить заявку на вывоз мусора. Через сутки отходы забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.