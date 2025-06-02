Очередной случай незаконного сброса мусора выявили в Воскресенске

Работа по выявлению нарушений в части несанкционированной утилизации строительных отходов на контейнерных площадках активно ведется в муниципалитете. Большую помощь в этом оказывают видеокамеры системы «Безопасный регион».

Новый случай незаконного сброса мусора из легкового автомобиля зафиксировали в микрорайоне Новлянский, по улице Западной, у дома № 9. Собственник транспортного средства нарушил требования в области охраны окружающей среды и природопользования, выбросив крупногабаритные отходы вне специальных баков.

Нарушителю придется заплатить административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. Жители Подмосковья могут выбрать легального перевозчика, реестр которых опубликован на сайте Министерства стройотходы.рф. Там же можно оставить заявку на вывоз. Через сутки мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.