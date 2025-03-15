Очередной рейд по выявлению безбилетников в автобусах провели в Лобне

Проверки пассажиров в автобусах проходят в городском округе Лобня каждый день. Инспекторы работают в две смены: с семи утра до девяти вечера.

По словам начальника Северного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Тимофея Зайцева, такие рейды проводят для того, чтобы привить людям культуру оплаты в общественном транспорте.

«Если пассажир не оплачивает проезд, то поездка не застрахована, и его имеют право привлечь к административной ответственности. В случае дорожно-транспортного происшествия без билета будет невозможно доказать, что этот человек действительно находился в автобусе», — добавил он.