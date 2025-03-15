Очередной рейд по выявлению безбилетников в автобусах провели в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Проверки пассажиров в автобусах проходят в городском округе Лобня каждый день. Инспекторы работают в две смены: с семи утра до девяти вечера.

По словам начальника Северного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Тимофея Зайцева, такие рейды проводят для того, чтобы привить людям культуру оплаты в общественном транспорте.

«Если пассажир не оплачивает проезд, то поездка не застрахована, и его имеют право привлечь к административной ответственности. В случае дорожно-транспортного происшествия без билета будет невозможно доказать, что этот человек действительно находился в автобусе», — добавил он.

За безбилетный проезд нарушителям выписывают квитанцию на две тысячи рублей. Однако не только пассажиров, но и водителей могут привлечь к административной ответственности. С 2022 года в Московской области запретили принимать оплату наличными или банковским переводом. Водителю, нарушающему это правило, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Отметим, что, по данным социологических исследований, транспортные предприятия теряют из-за правонарушений до трети выручки.

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