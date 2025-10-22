Очередной рейд по проверке контейнерных площадок прошел в Одинцовском округе

Тщательные проверки морских контейнеров, складирование которых зачастую достигает высоты с дом, проходят в Подмосковье. Ликвидирование таких объектов продолжается и на территории Одинцовского округа — это поручение губернатора региона Андрея Воробьева.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что совместно с региональным Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели выездные проверки и выявили восемь площадок-нарушителей. Суммарно на нах размещались 608 контейнеров морского типа, которые необходимо было ликвидировать. После повторных проверок выписали четыре предписания об устранении нарушений владельцам территорий, где оставались контейнеры.

Сегодня работа завершена. Глава округа лично осмотрел бывшую площадку вблизи села Лайково, где ликвидировали 367 контейнеров. Планируется также очистить эту территорию от строительных бытовок и гаражей, чтобы полностью освободить земельный участок площадью порядка трех гектаров.