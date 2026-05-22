Очередной ночной поход прошел в Одинцовском парке

Жители Одинцовского г. о. прошлись по авторскому маршруту «Тайны ночного леса». Экскурсия состоялась в рамках акции «Ночь музеев».

Посетители парка на протяжении трех с половиной часов обошли 3-х километровую дистанцию. Им удалось познакомиться с историей родного края: организаторы поведали о старинных техногенных объектах, об остатках землянки XVIII–XIX веков и молчаливых курганах XI–XIII столетий. Также они прошлись неподалеку от реки Саминки.

По итогу мероприятия прогулка раскрыла замысел экскурсии. Ночью шорохи, всполохи, далекий крик птицы ощущались гораздо проявленнее. Такова ночная жизнь «уличных» обитателей. Курганные некрополи (насыпи для захоронений — прим. 360 °) тоже дали о себе знать. Они будто окутаны родовой памятью и тенями прошедших жизней.

Также в ходе экскурсии горожане немного узнали о племенах вятичей и кривичей и находках археологов. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха является своеобразным музеем под открытым небом для местных.