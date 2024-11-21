Гуманитарную помощь отправили из Шатуры в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой был отправлен из Шатуры для поддержки находящихся в зоне специальной военной операции. Студенты и преподаватели энергетического техникума, а также активисты «Молодой Гвардии» собрали и передали необходимые товары.

Гуманитарный конвой включает продукты питания, медикаменты, сезонную одежду, стройматериалы и другие вещи, которые помогут мобилизованным, раненым бойцам и пострадавшим жителям Курской области. Благотворительную помощь собирали жители округа, а также предприниматели, которые внесли свой вклад. К сбору и отправке груза активно подключились студенты и преподаватели шатурского энергетического техникума.

Руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Александр Гуреев отметил, что такими действиями волонтеры и активисты помогают на передовой. Важно, что каждый может внести свою лепту, поддерживая военнослужащих и их семьи.

Кроме того, помощь направляется в Белгород, где госпитализированы раненые бойцы. Также конвой отправится в Курскую область, пострадавшую от боевых действий.

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