Очередной гуманитарный груз для защитников Отечества отправили из Раменского

Собранные вещи и продукты направили в зону проведения специальной военной операции в Луганскую Народную Республику. Также груз бойцам доставят в Курскую и Белгородскую области.

Новую волну сбора гуманитарной помощи организовали благодаря совместной работе родных и близких бойцов и неравнодушных жителей при поддержке представителей Раменского отделения партии «Единая Россия».

Собранный груз будет направлен военнослужащим, мобилизованным, контрактникам и добровольцам в различные подразделения артиллерии, ремонтные роты и морской пехоты. Привезут на фронт самое необходимое, то, что ребята запрашивали по спискам: строительные материалы для подготовки новых блиндажей, электрогенераторы, которые позволяют в отдаленных от населенных пунктов условиях заряжать оборудование и поддерживать быт на переднем крае фронта, а также медикаменты и продукты питания.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев отметил, что доставка гуманитарного груза для участников Специальной военной операции — задача, важная для жителей округа, и поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных людей за помощь фронту.