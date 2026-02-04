Очередной этап модернизации завершили в Ледовом дворце в Дмитрове

В Дмитрове отремонтировали коридор первого этажа в правом крыле Ледового дворца. Работы провели за счет средств бюджета Московской области и округа в рамках инициативного бюджетирования.

Одним из инициаторов проекта выступил депутат Московской областной думы Александр Орлов. 4 февраля он посетил спортивный объект, чтобы оценить качество работ.

В ходе ремонта демонтировали старое плиточное покрытие стен и пола, а также потолочное покрытие. Выполнили стяжку пола, облицевали стены гипсокартоном и заменили трубы системы отопления.

Нижнюю часть стен отделали антивандальными листами из рифленой нержавеющей стали, уложили специальное напольное покрытие для ледовых арен и смонтировали новое потолочное покрытие. Также заменили светильники, двери в раздевалках, металлические двери в фойе и технические ворота для выезда на арену, установили новую систему управления доступом.

«Я уверен, что посетители Ледового дворца оценят по достоинству оценят проделанную работу. Теперь коридор имеет современный эстетичный вид. Очень рад, что юные спортсмены будут находится в обновленных помещениях и ходить по надежному покрытию, которое, как заявляют производители, может служить более 10 лет», — отметил Александр Орлов.

«Благодаря инициативному бюджетированию и совместному финансированию нам удается планомерно модернизировать ключевые спортивные объекты, создавая для жителей современную и комфортную среду. Ледовый дворец — важнейший центр притяжения для спортсменов и семей Дмитровского округа, и мы продолжим работу по его развитию», — добавил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ремонт коридора является очередным этапом приведения здания Ледового дворца в соответствие с современными стандартами.