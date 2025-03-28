Очередное заседание совета депутатов прошло в Красногорске

Народные избранники рассмотрели девять вопросов повестки. Одним из основных стал отчет председателя Общественной палаты округа Владимира Тонкоева о результатах деятельности.

Глава Общественной палаты рассказал, что благодаря деятельности организации удалось начать разработку сервитута в школе № 16 в Пойме. Общественники уделяли большое внимание социальным и культурным направлениям — разрабатывали конкурсные программы, проводили «Пушкинские вечера» в школах. Депутаты работу Общественной палаты оценили положительно.

Еще одной важной темой заседания стала работа с ветеранами. Их в округе пятеро: Николай Воротилин, Ксенофонд Зуев, Василий Коренев, Зоя Кузнецова, Геннадий Мокров. В год 80-летия Великой Победы всем им присвоены звания почетных граждан Красногорска. Удостоверения и знаки «Почетный гражданин» ветеранам вручат лично в канун праздника Великой Победы как дань уважения их подвигам и силе духа.

Другие темы повестки касались уставной деятельности округа, технических и нормативных моментов. Например, практически вдвое увеличились частичные компенсации за найм жилья работникам социальной сферы. «Это говорит о том, что все бюджетные средства, какие только возможно, используются для поддержки социального найма, то есть тех работников, которые работают на социальную сферу. Это тоже очень важно», — отметил председатель совета депутатов Сергей Трифонов.