Очередное заседание Совета депутатов прошло в Химках

Народные избранники рассмотрели пять обращений жителей Химок на очередном заседании Совета депутатов. Вопросы коснулись важнейших социальных и имущественных сфер.

Одной из основных рассмотренных тем стала переквалификация движимого имущества из государственной собственности Подмосковья в муниципальную собственность. Председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский отметил, что оно будет применяться в социально-бытовой сфере.

Кроме того, особое внимание на собрании уделили вопросу безопасности граждан. Доклад об итогах деятельности управления Министерства внутренних дел по городскому округу Химки за 2024 год представил начальник ведомства Андрей Самсонов.

«Мы пресекли множественные преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», — поделился Андрей Самсонов.

Кроме того, докладчик отметил, что правоохранительные органы ежедневно трудятся на благо округа, предотвращая случаи краж, нелегальной миграции и других преступлений.