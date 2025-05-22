Очередное заседание совета депутатов прошло в Чехове

На собрании присутствовал глава округа Михаил Собакин и заместитель Чеховского городского прокурора Юрий Рабаев. Участники мероприятия заслушали информацию о работе Молодежного парламента за 2024 год, а также обсудили исполнение бюджета муниципалитета за первый квартал 2025 года.
На встрече депутаты рассказали о важных решениях. В числе принятых мер — рассмотрение проекта решения совета депутатов о выполнении бюджета округа. Также был утвержден перечень индикаторов риска, которые помогут определить необходимость проведения внеплановых контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля.
Важным шагом стало и утверждение положения о порядке выполнения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Помимо этого утвердили порядок предоставления в аренду и безвозмездное пользование имуществом муниципалитета.
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