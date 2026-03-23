Очередное заседание по инвестиционным проектам прошло в Солнечногорске

В коворкинг-центре «Альянс» в Солнечногорске 19 марта провели очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники обсудили расширение производства детской мебели из экологичных материалов.

Основное внимание на встрече уделили инвестиционному проекту компании «Sleep and smile». Предприятие было создано в 2016 году в Екатеринбурге, сейчас работает в Сходне и занимается производством детских кроватей из экологически чистых материалов.

Производственный процесс выстроен по принципу безотходности: остатки материалов направляют на повторную переработку. В настоящее время предприятие выпускает свыше двух тысяч кроватей ежемесячно, однако из-за роста спроса возникла необходимость в увеличении производственных площадей. Компания рассматривает возможность расширения мощностей именно в Солнечногорске.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик отметил ответственный подход компании к ведению бизнеса.

«Экологичность, безотходное производство, создание рабочих мест. Мы взяли заявку в работу и прорабатываем варианты предоставления подходящих площадок и мер муниципальной поддержки», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Подобные встречи проходят регулярно — заседания рабочей группы организуют каждый месяц. Получить консультацию по вопросам поддержки бизнеса можно по адресу: улица Тельнова, дом 3/2, а также по телефону: +7-926-457-00-96.