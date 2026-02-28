Очередное заседание областного молодежного парламента прошло в Химках

Встреча состоялась во второй раз и была организована в выставочном комплексе «Артишок». Участники обсудили планы работы, структуру комитетов и актуальные для молодежи вопросы.

С приветственным словом выступили председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова и глава округа Инна Федотова. Они подчеркнули важность участия молодежи в жизни городов и поддержки новых инициатив. Инна Федотова пожелала ребятам плодотворной работы, новых идей и свершений.

Также на мероприятии присутствовали депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова, председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, его заместитель Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Сергей Малиновский отметил, что такие встречи позволяют услышать голос молодого поколения. По его словам, ребята поднимают реальные вопросы сверстников — от волонтерства и экологии до развития городской среды.

Участники утвердили структуру и состав комитетов, выбрали пресс-секретаря и определили планы на ближайшие месяцы. Обсудили итоги круглого стола о запрете вейпов и предложения по регулированию этой сферы. Также прошел конкурс видео «Молодежь округа — это», авторы лучших работ получили награды.