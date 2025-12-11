Очередное оперативное совещание прошло в администрации Домодедова

В муниципалитете продолжают бороться с незаконным сбросом отходов. В Министерство чистоты направили 24 видеоматериала, на которых зафиксированы факты нарушений. Предполагаемая сумма штрафов составит 230 тысяч рублей.

Также на встрече обсудили тему безопасности вблизи детских площадок. В 41 дворе установили искусственные неровности, антипарковочные столбики, стойки и дорожные знаки. Отдельное внимание уделили площадкам, выходящим на проезжую часть. Ситуацию с лифтами в доме № 5 на Донской улице также держат на контроле. На этой неделе представители администрации планируют встретиться с сотрудниками Ростехнадзора.

Участники оперативного совещания затронули и вопросы, касающиеся дорожного хозяйства. В Домодедове заработали четыре новых светофора, настройку фаз продолжают. Помимо этого, 10 пешеходных переходов оснастили дополнительным освещением. У детсада на улице Текстильщиков установили современный проектор. Теперь пешеходный переход видно издалека. В деревне Сонино обновили подъездную дорогу к дому участника специальной военной операции.

В микрорайоне Барыбино по просьбам жителей начали модернизировать уличное освещение. Работы проведут на Школьной улице, а также на улицах Свердлова и Мира. Их завершат до 20 декабря. В деревне Проводы возвели распределительный газопровод. Документы передали в «Мособлгаз». В следующем году начнется социальная газификация.

Еще одной темой мероприятия стала благотворительность. В торговом центре «Солис» с 12 по 14 декабря с 14:00 до 20:00 пройдет акция «Подари мечту ребенку». Евгения Хрусталева пригласила коллег из администрации присоединиться к ней.