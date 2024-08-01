Выездной прием администрации Дмитровского округа прошел в поселке Рыбное

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Администрация Дмитровского городского округа провела встречу с жителями поселка Рыбное. Большинство вопросов касалось ЖКХ и обслуживания дорог.

Участниками встречи в местной школе стали глава Дмитровского округа Илья Поночевный, его заместители, руководители муниципальных служб и учреждений.

«Сегодня ко мне приходили жители как поселка Рыбное, так и из Орудьево, Якоти с вопросами, связанными с обслуживанием многоквартирных домов, ремонтом кровли, лестниц в подъездах», — рассказал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Так, жительница одного из домов в поселке Рыбное пожаловалась на качество уборки в подъезде. Проблему решили на месте. Руководство управляющей компании возьмет этот вопрос на контроль, а недобросовестного сотрудника заменят.

Жители поселка отметили удобство такого формата работы. Так как для решения важных вопросом, им не нужно ехать в Дмитров и записывать на прием к главе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте