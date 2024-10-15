Волонтеры из Зарайска отправили бойцам СВО 5 автомобилей УАЗ

Из Зарайска в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная колонна машин со всем необходимым для наших бойцов на передовой. Снаряжение, продовольствие, медикаменты и спецоборудование собрали общественники, предприниматели и неравнодушные жители городского округа.

Также в машины загрузили маскировочные сети и блиндажные свечи. Их производство активисты уже поставили на поток. На фронт, в том числе передали и пять автомобилей УАЗ — их будут использовать для решения оперативно-тактических задач.

Часть груза направили в Курскую и Белгородскую области, а также в Херсон. Собирали помощь, ориентируясь на просьбы бойцов. На передовую отправились коробки с посылками от учеников школ. Там обереги для бойцов и трогательные письма, каждое из которых заканчивается словами: «Мы ждем вас с победой».

Глава городского округа Виктор Петрущенко поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе гуманитарного груза. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».