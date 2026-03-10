Очередная диспансеризация прошла в Солнечногорске

Мероприятие состоялось в медицинских учреждениях округа 7 марта. В центральной поликлинике диагностику прошли 78 человек, 33 из них направили на дополнительные обследования.

Как рассказали в Солнечногорской больнице, у большинства пациентов выявили факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний: курение, избыточный вес, ожирение, гиподинамию. У обратившихся диагностировали гипертоническую болезнь и сахарный диабет. У некоторых заболевания обнаружили ранее — врачи оценили их состояние и эффективность назначенного лечения.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что учреждения оснащены передовым оборудованием, которое позволяет выявлять болезни на ранних стадиях. Квалифицированные специалисты назначают дополнительные обследования и подбирают курс лечения. Своевременная забота о здоровье, по ее словам, продлевает активную и полноценную жизнь.

Заведующая отделением медицинской профилактики Екатерина Андросова пояснила порядок прохождения диспансеризации: после оформления согласия пациент заполняет анкету, затем сдает анализы, проходит измерения давления, ЭКГ, флюорографию, маммографию (для женщин после 40 лет), осмотр гинеколога и консультацию терапевта. При необходимости направляют к узким специалистам.

Единые дни диспансеризации проводятся два раза в месяц по субботам. Ближайший состоится 21 марта во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС, предварительная запись не требуется. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 10,2 тысячи человек.