«Очень рад за детей». Учитель Физтех-лицея Александр Киреев подготовил 14 стобалльников на ЕГЭ по физике

Одним из учителей, подготовивших наибольшее количество стобалльников в этом году, стал Александр Киреев из Физтех-лицея имени Капицы. Максимальный результат показали 14 его воспитанников. О слагаемых успеха преподаватель рассказал в интервью Юлии Минаковской.

«Чаще всего я работаю в профильных классах, часов у детей достаточно, и я уверен в их подготовке. Когда ребята идут на экзамен, я внутренне уверен, что средний балл будет высоким, и переживаний по этому поводу не испытываю. Другой вопрос — о количестве 100-балльников. Гарантировать какой-то процент тут никогда нельзя, потому что есть некий элемент случайности. Если ребенок по невнимательности допустил хотя бы одну ошибку, он уже не получает максимальный балл. Прогнозировать 100 баллов сложно», — говорит учитель физики.

О результатах он обычно узнает от самих детей. В этом году Александр Киреев подготовил 14 стобалльников — это личный рекорд.

«Я рад, но в первую очередь — рад за детей, что им это удалось. Для них это поступление в вузы, какие-то другие бонусы», — говорит преподаватель.

Он подчеркнул, что подготовка к ЕГЭ — это задача, но не цель. Главное — изучение физики, а высокие результаты на олимпиадах и экзаменах — это «положительный побочный эффект».

«Если у ребенка есть интерес, роль педагога имеет значение. Он направляет, помогает сконцентрироваться на самом важном в подготовке. Он должен помочь сориентироваться в огромном потоке информации. И я всегда люблю говорить, что талант или незаурядные способности — это 1% вдохновения и 99% труда. Просто незаурядных способностей часто бывает недостаточно», — отметил Киреев.

Задача родителей, по мнению педагога, лежит правильном мотивировании детей. А вот излишне вовлекать семью в процесс подготовки к ЕГЭ нет необходимости — это ответственность ученика.

В Подмосковье для учителей, подготовивших два и более 100-балльника на ЕГЭ, есть губернаторская премия. Ее размер составляет 150 тысяч рублей.

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