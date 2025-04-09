В Подмосковье активно строят индустриальные парки и особые экономические зоны. Они дают возможность предприятиям быстро и удобно запускать производства и выходить на проектную мощность. О различиях частных и государственных площадок в интервью газете «Ведомости» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Сейчас в Подмосковье запускают как частные, так и государственные индустриальные парки. Всего работает свыше 70 площадок, где инвесторы могут быстро и удобно реализовать свои проекты.

Как отметил губернатор, новые парки открывают из-за высокого спроса. На государственных объектах создают всю необходимую инфраструктуру и запускают площадки формата лайт-индастриал.

«Мы видим, что если вкладываем 10 миллиардов рублей на 100 гектаров, то мы их окупаем в пятилетней перспективе. Это очень эффективно», — сказал губернатор.

Чаще всего резидентами индустриальных парков становятся инвесторы старше 35 лет, которые хотят реализовать собственные проекты. Так, в Ленинском округе планируют запустить производство элементов для самолетостроения.

«И нас это, безусловно, радует. И заставляет особое внимание уделять модернизации колледжей. Там мы готовим прекрасных талантливых ребят», — добавил Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье принимает как российских, так и иностранных инвесторов.