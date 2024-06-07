Обзорную экскурсию по Ногинску провели для делегации из Китая

Гостей из Восточной Азии познакомили с «русским Манчестером», текстильным предприятием и историей Богородского-Глуховской мануфактуры. 6 июня делегация из Китая прибыла в Ногинск для установления побратимских связей.

Для гостей провели экскурсию по территории дома-музея семьи Арсения Морозова и даже разрешили заглянуть в дом известного фабриканта. Затем воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи продемонстрировали навыки работы с оружием, а на главной сцене парка для делегации выступили студия танца и победительница шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко.

«Иногда нужно посмотреть на то место, где ты живешь, где ты работаешь, со стороны. И вот это, наверное, главный итог. Не только наши китайские товарищи, но и мы погрузились в наш замечательный Богородский округ», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Константин Бакшеев

Также одной из точек маршрута стал Центр образования № 2. В этой школе учился министр иностранных дел Сергей Лавров, а в прошлом году выпускник Тимофей Шклярский сдал ЕГЭ по китайскому языку на 99 баллов. Поэтому для гостей из Восточной Азии экскурсию по школе провел именно Тимофей. Он не только рассказал об истории, но и выступил в роли переводчика.

За два дня делегация из Китая посетила одни из ключевых предприятий и производств Богородского округа. Узнала об истории Ногинска и его традициях. Теперь делегация из Богородского округа в октябре нанесет ответный визит в город Цзяньян, после чего будет подписано соглашение о сотрудничестве и побратимских связях.

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